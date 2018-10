NTO'dan öğrencilere ayakkabı yardımı

Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş, Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve Meclis üyelerinin de katıldığı temsili tören Nizip İslim Marufoğlu İlkokulu'nda yapıldı. Her yıl olduğu üzere 2018-2019 eğitim öğretim yılında da Nizip Ticaret Odası öğrencilere ayakkabı yardımında bulunduğunu belirten Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş, “Nizip Ticaret Odası bu yılda 40 okulumuzda 2 bin öğrencimize ayakkabı dağıtımı yapmaktadır. Bugünde İslim Marufoğlu İlkokulu'nda 40 öğrencimize ayakkabı yardımı yapılmaktadır. Nizip Ticaret Odası yöneticilerimiz sağ olsunlar Nizip'teki öğrencilerimize her konuda desteklerini esirgemiyorlar. Ben huzurlarınızda Nizip Ticaret Odası Başkanları'na, yönetim kuruluna ve üyelerine kurumum adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin eğitim yardımları kapsamında her yıl olduğu gibi bu yılda öğrencilere destek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, "Sosyal sorumluluk projelerimiz kapsamında yapılan bu yardımların ihtiyaç sahipleri Nizip Ticaret Odası'nın müdahalesi olmadan tamamen Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlemektedir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Nizip Ticaret Odası'nın eğitim yardımları kapsamında her yıl geleneksel hale getirdiği İlköğretim ve Ortaokul öğrencilerine yönelik ayakkabı yardımını kendi ellerimizle yapıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı ve ihtiyaç sahibi olan öğrencilerimizi sevindirmek, başarılarına destek olmak amacıyla Nizip Ticaret Odası ve Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde böyle bir güzel çalışma içerisinde bulunuyoruz. Bu faaliyetlerin bir yardım gibi değil, öğrencilerin başarını arttıracak bir motivasyon olarak görülmelidir. Öğrencilerimizin, ailelerine ülkemize ve topluma faydalı birer fert olması en büyük temennimizdir. Bu nedenle Nizip Ticaret Odası'nın eğitime yapmış olduğu destekler her yıl farklı alanlarda arttırılarak devam edecektir. Bu konuda bizlerden desteğini esirgemeyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne, Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, öğrencilerimizi yetiştiren değerli öğretmenlerimize ve törenimize katılan Nizip Kaymakamı Kemal Şahin'e şahsım, Nizip Ticaret Odası Yöneticileri adına çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Öncelikle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Nizip Ticaret Odası üyelerine çok teşekkür ettiğini belirten Nizip Kaymakamı Kemal Şahin ise,“ Ben göreve başladığım ilk yıl içerisinde de Nizip Ticaret Odası aynı yardımları yapmıştı, bu yılda yapmaya devam ediyor. Gerçekten Nizip ilçemizin sosyal sorumluluk çerçevesi içerisinde hangi problemimiz olsa her zaman Nizip Ticaret Oda'sının yönetimini, üyelerini ve işadamlarımızı yanımızda hissediyoruz. Bu da bize oldukça güven veriyor. Hatta dün katıldığımız ilçemizdeki başarılı öğrencilerimize yaptığımız ödül töreninden sonra da 2018-2019 eğitim öğretim yılında başarılı olan öğrencilerimize de sponsor olmayı taahhüt etmiştir. Ben şimdiden bu desteğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Biz artık biliyoruz ki Nizip'te eğitimde sağlıkta sosyal bir programda Nizip'in gerçek sahipleri olan sizler yanımızdasınız. Sizlere güvenerek bizler de daha rahat çalışma ortamı buluyoruz. İnşallah bu yardımların başka kurumlara da örnek olmasını diliyoruz” diye konuştu.