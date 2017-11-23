Nüket Ersoy’dan 24 Öğretmenler Günü mesajı

24 Kasım Öğretmenler günü etkinlikleri kapsamında yazılı bir açıklama yapan Gaziantep Kolej Vakı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Nüket Ersoy öğretmenler gününü kutlayarak, öğretmenlere önemli mesajlar verdi. Ersoy açıklamasında, “ Kendini sürekli yenilemeyi, insanları sevmeyi ve eğitmeyi, özveri, paylaşım ve liderlik gibi birçok üstün özelliğe sahip olmayı gerektiren kısaca toplum mimarlığı olarak nitelenen öğretmenlik mesleğini en ideal şekilde icra eden siz değerli öğretmenlerimize bu çok anlamlı ve özel günde en derin şükranlarımı sunarım. Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz aydın, çağdaş ve bilinçli nesiller yetiştiren, yarınlarımızın güvencesi olan ve bu topluma çok büyük hizmetlerde bulunan sizler ülkemiz için değerlisiniz. Modern Türkiye’nin müjdecisi olan kararlı bakışlarınız ve görkemli duruşunuzla öğretmen olmanın gururunu daima yaşamanızı dilerim” şeklinde konuştu.

“Öğretmenler ağır manevi bir yükün altında büyük bir sorumluluk taşımaktadır"

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının önemli bir misyona sahip olduğunu ve yarım asırdır öğretmenlerin öz verili çalışmaları ve gayretleri sonucu, on binlerce öğrenciyi yarınlara hazırladıklarını da sözlerine ekleyen Ersoy, “54 yıl önce çıktığımız çağdaş uygarlık yolunda öğretmenlerimizle birlikte büyük aşama kat ettik ve emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Bu yolda hedefimiz bilim ve aydınlık, düşmanımız ise cehalet ve karanlıktır. Birçok alanda ciddi sınavlardan geçtiğimiz bu dönemde, ülkemizin sizlere her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunu unutmayınız. En önemli varlıklarımız öğrencilerimize Atatürk ilke ve devrimlerini, cumhuriyet değerlerini, erdemli ve onurlu olmanın, gerçek yurtseverliğin önemini iyi kavradınız. İnanıyoruz ki, sizlerden aldığımız güç ve sahip olduğumuz inançla okullarımız, varlığını ilk günkü heyecanla sonsuza dek sürdürecektir. Sizlere duyduğumuz güveni asla boşa çıkarmadınız ve bayrağımızı yarım asırdır zirvede tuttunuz. Bundan sonra da oradan indirmeyeceğiniz inancındayız. Son derece ağır manevi bir yükün altında büyük bir sorumluluk taşımaktayız. Anneler, babalar büyük maddi fedakarlıklara katlanarak en değerli varlıkları olan çocuklarını iyi bir eğitim almaları için misyonumuza ve onurlu geçmişimize güvenerek bu kuruma teslim etmektedir. Bizler de sevgili öğrencilerimizi sizlere emanet etmenin huzuru içindeyiz. Eğitim meşalemizin güvencesi, Türk milli eğitiminin gururu siz değerli yönetici ve öğretmenlerimize özverili çalışmalarınız, gayretleriniz ve katkılarınız için Yönetim Kurulumuz adına sonsuz teşekkür eder, sağlık ve mutlulukla nice Öğretmenler Günü’nde birlikte olmayı dilerim” diye konuştu.