Nuradağı uzay çatılı pazaryeri hizmete girdi

Nuradağı Belediyesi tarafında yaptırılan Uzay çatılı Pazar yeri hizmete girdi. Perşembe günleri kurulan Pazar yaklaşık 300 esnafın tezgah açtığı Pazar alanı yaklaşık Altı bin metre kare olduğu, Uzay çatılı Pazar yerinin Gaziantep'in Şehitkamil Belediyesi tarafında projelendirdiği ve bu Pazar yerinin Gaziantep ilçeleri arasında en büyük Pazar yeri olduğunu belirten Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, "Pazar yerinin vatandaşlara hayırlı olsun. Yazın sıcaklardan kışında yağmur, çamurdan ve kardan kurtulduklarını esnafımıza hayırlı işler bol kazançlar dilerim" diye konuştu.