Nurdağı Belediye Başkanı Yıldırır, aşure dağıttı

İlçe kaymakamı Lokman Düzgün ile birlikte Nurdağı Merkez Selim Er Caminde Cuma namazını kılan Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, namaz çıkışında ise avluya kurulan dev kazanlardan aşure dağıttı. İlçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki tüm camilerde her yıl olduğu gibi bu sene de aşure dağıtıldığını belirten Başkan Yıldırır, "nasip olursa her yıl bu geleneğimizi devam ettirmek istiyoruz. Halkımızla iç içe olduğumuz böyle güzel günlerde, birlik ve beraber olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaymakam Düzgün ve Belediye Başkanı Yıldırım, namazdan çıkan bölge insanı ile ayaküstü sohbet edip,dertlerini dinledi. Bölge halkı ise, böyle özel günlerde birlik ve beraberliğin memnuniyetini yaşadıklarını ifade etti.