Nurdağı emniyetinden şehit aileleri ve gazilere iftar yemeği

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde İlçe Emniyeti tarafından şehit aileleri ve gaziler için iftar yemeği düzenlendi.

Nurdağı Merkez Yazlık Anadolu Kır Düğün Salonunda, İlçe Emniyet Polis Teşkilatının ev sahipliğini yaptığı iftar yemeğine İlçe Emniyet Müdürlüğünün Kendi Kadrosu, şehit aileleri, gazilerin yanı sıra, ilçe Kaymakamı Lokman Düzgün, Nurdağı Belediye Başkan V. Ekrem Şentürk, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Astan, ilce Müftü vekili Ziya Bahar katıldı.

Yemekte tüm şehit ve gaziler için dualar edildi.

İftar programı İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Astan’dan teşekkür konuşması ile yemek son buldu.