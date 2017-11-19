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19 Kasım 2017 12:26

Nurdağı Esnaf kefaletin açılışı yapıldı.

-AK Parti Gaziantep milletvekili Şamil Tayyar’ın katılımı ile Nurdağı Esnaf Kefalet binası hizmete girdi.

Nurdağı Esnaf kefaletin açılışı yapıldı.

19 Kasım 2017 12:26


Nurdağı esnaf kefaletin açılışına Nurdağı belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, AK Parti ilçe Başkanı Mehmet Bali, Gaziantep meslek oda başkanları ve birçok davetli katıldı.


Nurdağı Esnaf Kefalet Başkanı Mehmet Şentürk Konuşmasında, "Nurdağı Esnafları için yapmış olduğu güzel hizmetleri ve esnaflar için yaptığı mücadeleleri bir bir anlatırken esnaf kardeşlerime bu binayı kazandırmaktan gurur duyuyorum" dedi.


Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır ise, "Nurdağı Esnafı ve halkı için Esnaf Kefalet oda Başkanı Mehmet Şentürk beyle her konuda güzel hizmetler noktasında Nurdağı belediyesi olarak yardımlarımızı her noktada esirgemeyerek daim yanlarında olduk, bundan sonrada yanlarında olacağız" şeklinde konuştu.


Yıldırır, binanın esnafa kazandıran Oda Başkanı Mehmet Şentürk başarılar dileyerek, esnafa hayırlı olsun dileklerinde bulundu.


AK Parti Gaziantep milletvekili Şamil Tayyar ise, Esnafların sorunlarına değinerek, "Birlik ve beraberlik önemlidir. Yarınlarımız için küçük esnaflarımıza daha çok ihtiyaçlarımız olacak. Esnafların desteklenmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.


Daha sonra Nurdağı Esnaf Kefalet Oda Başkanı Tarafından AK Parti Gaziantep milletvekili Şamil Tayyar ve Nurdağı belediye Başkanı Mehmet Yıldırır’a katkılarından dolayı plaketler veridi.


Oda binasının yapılan açılıştan sonra, Nurdağı Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Şentürk, misafirleri için ikramlarda bulunarak, açılış töreni sona erdi.




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