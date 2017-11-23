Nurdağı ilçesinde kapalı pazar yeri ve otopark yapımı başladı

nurdağı Belediyesi tarafından hazırlanan proje ile İlkbank A.Ş’nin finansmal desteği ile yapılacak olan Nurdağı Uzay Çatılı Pazar ve Kapalı Otopark inşaatında çalışmalara başlandı. Yüklenici firma tarafından yapımına başlanan proje ile ilgili bilgi veren Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, pazar yeri ve kapalı otoparkın toplam 2 bin 700 metre kare alan üzerinde yapılacağını belirterek, işin 3 milyon 750 bin TL sözleşme bedeli olduğunu ifade etti.

Mayıs ayında hizmete girecek

Yıldırır, pazar yeri ve otoparkın 2018 yılının Mayıs ayında hizmete girmesinin planlandığını anlatarak, "İlçemiz, bir hayaline daha kavuşuyor. Modern ve kapalı bir pazaryeri ile otopark eksikliğini uzun süredir hissediyoruz. Bu hizmetimiz de hem bölgemize hem ilçemize hayırlı olsun" dedi.