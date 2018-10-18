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Nurdağı Kaymakamı Banka Müdürleri ve İş çevrelerine Bir dizi Ziyaretler yaptı.

Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün, ilçede faaliyet gösteren banka müdürleri ve iş çevrelerini ziyaret etti.


Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Yunus Bahar ve SYD Müdürü Hakkı Güler ile birlikte İlçede faaliyet gösteren banka müdürlerini ziyaret ederek, yaşanan ekonomik göstergelerin vatandaşlara yansıması hakkında bilgiler aldı.


Kaymakam Düzgün ve beraberindekiler, daha sonra ise ilçede faaliyet gösteren çadır imalatı, mobilya imalatı yapan firmalar ile esnafları ziyaret etti. Düzgün, ekonomik göstergelerin normale dönmeye başladığını belirterek, iş ve istihdam konusunda istişarelerde bulundu.

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