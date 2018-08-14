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14 Ağustos 2018 11:07

Nurdağı’nda 10 orman kül oldu

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde henüz bilinmeyen nedenle başlayan orman yangınında 10 dönüm alan kül oldu.

Nurdağı’nda 10 orman kül oldu

14 Ağustos 2018 11:07


Edinilen bilgiye göre, Nurdağı ilçesi Yukarıolucak Mahallesi Aslanlı ile Aşağı Soğukpınar arasındaki makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine hareket eden çok sayıda itfaiye ekibi tarafından yangına müdahale edildi. Makilik alanda başlayan alevler, kısa sürede çam ağaçlarının bulunduğu ormana sıçradı. Köylülerin de söndürme çalışmalarına katıldığı yangında alevler daha da büyümeden kontrol altına alındı. Yaklaşık 10 dönüm ormanlık alan kül olurken, itfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.




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