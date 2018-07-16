Nurdağı’nda 15 Temmuz Şehitleri bir kez daha anıldı.

00’de Nurdağı Belediye Aile Çay bahçesinde başladı.

Nurdağı halkının yoğun katılımı ile başlayan programda çeşitli sergi, slayt gösterisi ve 248 15 Temmuz Şehitleri isimleri tek tek okunarak toplanan kalabalık burada diyerek şehitler anıldı.

İlerleyen saatlerde Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, günün önemini anlatan konuşmasında 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanının çağrısı ile meydanlara inen ve bu uğurda şehit ve gazi olan kahramanları kararlı ve dik duruşları ile tarih yazdığını söyledi.

Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzğün ise konuşmasında, "Başkomutan Cumhurbaşkanımızın bir talimatı ile o gece sokağa dökülen bu kahraman millet eşi benzeri görülmemiş bir kahramanlık destanı yazarak, hain darbecilere karşı eşini çocuğunu bırakarak göğsünü siper etti" dedi.

program arasında Nurdağı Belediyesinin çorba ikramı yapıldı.

Daha sonra imamların toplu ilahiler okuması ve Şehitler için okunan dualarla tamamlandı.