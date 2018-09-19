Nurdağı'nda 19 Eylül gaziler günü kutlandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Gaziler Günü törenle kutlandı.

Nurdağı Hükümet Konağı önünde başlayan kutlama programında Atatürk büstüne İlçe Kaymakamlığı ve belediyesi tarafından çelenk bırakıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile devam eden programda, yapılan konuşmalarla sürdü.

Törene, İlçe Kaymakamı Lokman DÜZGÜN, Nurdağı Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem ŞENTÜRK, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Ali Sevindi,İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Astan, Daire Müdürleri, gaziler, Şehit ve Gazi yakınları katıldı.