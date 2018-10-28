İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nurdağı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.


Nurdağı Hükumet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk anıtına çelenkler sunulmasının ardından, saygı duruşu ve istiklal marşı okundu.


Çenek sunma törenine, İlçe Kaymakamı Lokman Düzgün, Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Yüz Başı Ali Sevindi, ilçe Emniyet Müdür Vekili, Daire Müdürleri, siyasi parti temsilcileri. sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve öğrenciler katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.