Diğer
Kategoriler
30 Ağustos 2018 14:12

Nurdağı’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandıNurdağı Hükumet Konağında çelenklerin sunulması ile başlayan kutlama etkinlikleri, şehitler için yapılan saygı duruşu ve istiklal Marşının okunması ile devam etti.

Nurdağı’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı

30 Ağustos 2018 14:12

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı


Nurdağı Hükumet Konağında çelenklerin sunulması ile başlayan kutlama etkinlikleri, şehitler için yapılan saygı duruşu ve istiklal Marşının okunması ile devam etti. Nurdağı Jandarma Bölük komutanlığında görevli Astsubay Çavuş’un günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptığı kutlama programı Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün tebriklerini makamında kabul etmesi ile devam etti


Zafer Bayramında şehitler de unutulmadı. Kaymakam Düzgün, Belediye Başkan Vekili Hasan Aktaş, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Astan, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Ali Sevindi ve diğer protokol üyeleri birlikte Nurdağı Şehitliğine gitti. İlçe Müftülüğün görevlendirdiği imam tarafından şehitler için Kur’an-ı Kerim okunarak, dualar delidi




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç