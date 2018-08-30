Nurdağı’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Nurdağı Hükumet Konağında çelenklerin sunulması ile başlayan kutlama etkinlikleri, şehitler için yapılan saygı duruşu ve istiklal Marşının okunması ile devam etti. Nurdağı Jandarma Bölük komutanlığında görevli Astsubay Çavuş’un günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptığı kutlama programı Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün tebriklerini makamında kabul etmesi ile devam etti

Zafer Bayramında şehitler de unutulmadı. Kaymakam Düzgün, Belediye Başkan Vekili Hasan Aktaş, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Astan, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Ali Sevindi ve diğer protokol üyeleri birlikte Nurdağı Şehitliğine gitti. İlçe Müftülüğün görevlendirdiği imam tarafından şehitler için Kur’an-ı Kerim okunarak, dualar delidi