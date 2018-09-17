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Nurdağı'nda 9 bin 250 öğrenci okullu oldu

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde ilçesinde toplam 49 okulda ilk ders zili çaldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ilçesinde toplam 49 okulda ilk ders zili çaldı. İlk ders zili ile birlikte toplam 9 bin 250 öğrenci ve 554 öğretmen ders başı yaptı.


Nurdağı ilçesinde 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı, düzenlenen programla başladı. İstiklal Marşı'nın okunması ile ilçede bulunan 20'si ilkokul, 8'i ortaokul, 6'sı lise,5'i özel, 2'si anaokul olmak üzere toplam 49 okulda ilk ders zili çaldı.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım, yeni eğitim ve öğrentim yılının hayırlı olmasını dileyerek, öğrenci ve öğretmenlere başarı diledi.

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