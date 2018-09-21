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Nurdağı'nda Ahi pilavı dağıtıldı.

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde Cuma namazının ardından ahi pilavı dağıtıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Cuma namazının ardından ahi pilavı dağıtıldı.


Ahilik Haftası vesilesiyle Nuradğı ilçe merkezindeki Selim Er camisinde kılınan Cuma namazının ardından ahi pilavı dağıtımı yapıldı. Pilav dağıtımına İlçe Kaymakamı Lokman Düzgün, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır ile Nurdağı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Mehmet Şentürk de katıldı. Vatandaşlara pilav dağıtan Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, "Ahilik ahlaktır, üretmektir, paylaşmaktır. Bu vesileyle birilik ve dayanışmanın sembolü olan 31. Ahilik Haftası kutlu olsun" dedi.

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