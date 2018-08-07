Nurdağı’nda alt yapımı tamamlandı yol yapımına başlandı

Nurdağı ilçesinde tamamlanan alt yapı çalışmalarının sona erdirilmesinin ardından ilçe merkezindeki mahallelerin ana yolları karayolları ekipleri tarafından asfaltlanıyor. Şantiyeyi andıran yollar nedeniyle çalışmaların hızlandırılırken, belediye işçileri tarafından da ara yollara kilit taşı döşeniyor. Ekipler, kaldırımları da parke taşı ile temiz bir görüntüye kavuşturuyor. Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, çalışmaların yürütüldüğü merkeze bağlı 6 mahalle muhtarı ile birlikte yol ve kaldırım yapım çalışmalarını inceledi.

Başkan Yıldırır, alt yapıyı yeniledikleri mahallelerde vakit kaybetmeden yol yapım çalışmalarını yürüttüklerini belirterek, hem belediye hem de karayolları ekiplerinin hummalı bir şekilde çalıştıklarını kaydetti. Kırsal mahallelerde de benzer çalışmaların sürdüğünü de vurgulayan Yıldırır, "Bir taraftan ilçemizin mahallelerinde alt yapı çalışmaları yürütüyoruz, diğer taraftan da alt yapısı tamamlanan mahallerde sıcak asfalt dökümü ve kilit parke taşı döşemesi yapıyoruz. Merkez ve kırsal ayırt etmeden yürüttüğümüz çalışmalar ile ilçemizde yaşayan tüm vatandaşlarımızı toz ve çamurdan kurtarıyoruz. Alt ve üst yapı çalışmalarını bu yıl 2018 yılı sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. İnşallah 2019 yılında Nurdağı ilçemiz adına ve bölge halkına yakışır bir ilçe olacak" dedi.