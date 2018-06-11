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11 Haziran 2018 13:53

Nurdağı’nda bayram öncesi güvenlik toplantısı

Ramazan Bayramı öncesi Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde güvenlik toplantısı yapılarak, halkın, huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesi için alınacak güvenlik tedbirleri belirlendi.

Nurdağı’nda bayram öncesi güvenlik toplantısı

11 Haziran 2018 13:53


Toplantıya İlçe Kaymakamı Lokman Düzgün, İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Şentürk, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Astan, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Vahit Sağdıç, kurum müdürleri, mahalle muhtarları katıldı. İftar öncesi gerçekleşen toplantıda Ramazan Bayramı öncesinde ve Ramazan Bayramı esnasında alınacak güvenlik önlemleri, bayramdan sonra da devam edecek seçim sürecinde güvenliğin sağlanması gibi konuların gündeme geldiği toplantıda çeşitli güvenlik önemleri alınması kararı verildi.


Yeni Hükumet Konağı Konferans Salonunda gerçekleşen toplantı, iftar yemeği ile sona erdi




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