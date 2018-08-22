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22 Ağustos 2018 19:01

Nurdağı’nda bayramlaşma

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde düzenlenen bayramlaşma programında ilçe protokolü ve vatandaşlar bir araya geldi.

Nurdağı’nda bayramlaşma

22 Ağustos 2018 19:01


Nurdağı Belediyesi ve İlçe Kaymakamlığı tarafından Aile Çay Bahçesi içerisinde düzenlenen bayramlaşma programına Gaziantep AK Parti Milletvekili Müslüm Yüksel, İlçe Kaymakamı Lokman Düzgün, Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Gaziantep AK Parti Milletvekili Yüksel, yaptığı konuşmada, ülkede son günlerde yaşanılanlara vurgu yaparak, "Huzurumuzu bozmak isteyen mihraklara karşı, Kurban Bayramı’nın ülkemizin birlik, beraberlik ve istikrarına katkı sağlamasını Yüce Allah’tan temenni ediyorum" dedi. Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır ise, "Kurban Bayramına tekrar kavuşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar kardeşlik, paylaşma ve dayanışma bilincini yenilemeye, pekiştirmeye vesiledir. Bu temennilerle başta Nurdağlı hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını kutluyor, bayramın tüm gönüllere, ülkemize ve İslam dünyasına huzur, saadet, selamet getirmesini diliyorum" dedi.


Bayramlaşma İlçe Müftüsü Yusuf Ağbayram’ın duaları ile sona erdi.




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