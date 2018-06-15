Nurdağı’nda bayramlaşma programında ilk yaşandı

Nurdağı ilçe kaymakamlığı tarafından düzenlenen bayram programı Kurudere mahallesi Hurşut cami avlusunda Cuma namazı çıkışında gerçekleştirildi. Kılınan cuma namazının ardından ilçe protokolü, vatandaşlarla tek tek bayramlaştı. Programa Nurdağı ilçe Kaymakamı Lokman Düzgün, ilçe Jandarma Komutanımız Vahit Sağdıç, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Astan ve vatandaşlar katıldı.
Vatandaşlar, uzun yıllar sonra cami çıkışında halkla iç içe kutlandığını belirterek, Kurban Bayramı’nda da bayramlaşmanın camide yapılmasını istedi.