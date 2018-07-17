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17 Temmuz 2018 10:25

Nurdağı’nda bulunan cisimle ilgili inceleme sürüyor

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan cisimle ilgili incelemeler sürüyor.

Nurdağı’nda bulunan cisimle ilgili inceleme sürüyor

17 Temmuz 2018 10:25


Gaziantep’in Nurdağı ilçesi Hamidiye Mahallesi’nde vatandaşların ihbarıyla Çiçekli Pınar Tepe civarındaki dağlık ve ormanlık arazide bazı metal parçalar bulunmuş ve jandarma olay yerinde güvenlik önlemi almış, cismin ne olduğu ile ilgili araştırma başlatmıştı.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gaziantep Valiliği, cismin bir uydu veya füzenin orta motor kısmına ait olduğu, yaklaşık 3-4 ay önce düştüğü ve çevresinde herhangi bir kimyasal, biyolojik veya nükleer etkiye rastlanmadığını belirtti. Cismin ne olduğu ile ilgili inceleme ise devam ediyor.




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