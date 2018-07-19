Nurdağı’nda bulunan füzeye 24 saat koruma

Güvenlik güçleri füzenin çevresinde 24 saat nöbet tutuyor.

Nurdağı ilçesi Hamidiye Mahallesi’nde vatandaşların ihbarıyla Çiçekli Pınar Tepe civarındaki dağlık ve ormanlık arazide bulunan ve Rusya’ya ait S-200 hava savunma sistemi füzesi olduğu ortaya çıkan cisim, güvenlik güçleri tarafından korunuyor. Yaklaşık 1 ton ağırlığındaki enkazın bölgeden helikopter aracılığıyla veya yeni yol açılmasının ardından karayoluyla taşınması planlanıyor.

Füze enkazının kaldırılması için Türk Hava Kuvvetleri teknik ekibinin gelmesi bekleniyor.