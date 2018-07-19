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19 Temmuz 2018 11:44

Nurdağı’nda bulunan füzeye 24 saat koruma

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde ormanlık alanda bulunan cismin Rusya’ya ait füze olduğu açıklanmıştı.

Nurdağı’nda bulunan füzeye 24 saat koruma

19 Temmuz 2018 11:44

Güvenlik güçleri füzenin çevresinde 24 saat nöbet tutuyor.


Nurdağı ilçesi Hamidiye Mahallesi’nde vatandaşların ihbarıyla Çiçekli Pınar Tepe civarındaki dağlık ve ormanlık arazide bulunan ve Rusya’ya ait S-200 hava savunma sistemi füzesi olduğu ortaya çıkan cisim, güvenlik güçleri tarafından korunuyor. Yaklaşık 1 ton ağırlığındaki enkazın bölgeden helikopter aracılığıyla veya yeni yol açılmasının ardından karayoluyla taşınması planlanıyor.


Füze enkazının kaldırılması için Türk Hava Kuvvetleri teknik ekibinin gelmesi bekleniyor.




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