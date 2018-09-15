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Nurdağı'nda fırınlara denetim

Gaziantep’in Nurdağı’ ilçesindeki fırın zabıta ekipleri tarafından denetlendi.

Gaziantep'in Nurdağı' ilçesindeki fırın zabıta ekipleri tarafından denetlendi.


Nurdağı Belediyesi zabıta ekipleri, İlçe Toplum Sağlık Merkezi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından ilçede fırın işletmeciliği yapan esnaflar denetlendi. Esnafların iş yeri ruhsatı bulunup bulunmadığına bakılırken, gramaj ve hijyen kurallarına riayet edip etmedikleri denetlendi.


İncelemelerde esnafların genelinin kurallara uyulduğu gözlemlenirken, bazı esnaflar ise krulallara uymaları konusunda ikaz edilerek, aksi durumda ise ceza kesileceği belirtildi.


Ekipler, denetlemelerin arttırılarak süreceği vurgulandı.

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