Nurdağı’nda ihtiyaç sahiplerine kömür dağıtımı

Nurdağı ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından 150’si Suriyeli olmak üzere 2 bin 900 aileye kömür yardımı yapıldı. SYDV’den yapılan açıklamada, "Nurdağı ilçesinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ilçe merkezinde 10 ve kırsaldaki 36 mahallede kayıtlı olan ve önceden tespiti gerçekleşen toplam 2 bin 900 aileye birer ton kömür dağıtılıyor" dedi.

Nurdağı Kaymakamlı Lokman Düzgün, ihtiyaç sahibi ailelere kömür dağıtımının yapıldığı alana giderek incelemelerde bulundu.