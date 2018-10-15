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Nurdağı'nda iki kamyon çarpıştı: 1 yaralı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde iki kamyon çarpıştığı kazada bir sürücü yaralandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki kamyon çarpıştığı kazada bir sürücü yaralandı.


Nurdağı'ndan Osmaniye yönüne seyir halinde ilerleyen R.K yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyon, Nurdağı-Osmaniye karayolunun Kıçlaç tüneli çıkışında, aynı yöne doğru ilerleyen A.Ö. kontrolündeki 63 EK 819 plakalı kamyona arkadan çarptı. Yolun yağışlı olması nedeniyle meydana geldiği belirtilen kazada, kamyon sürücüsü A.Ö yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne götürdü.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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