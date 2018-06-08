Nurdağı’nda Karneler dağıtıldı.

Nurdağı Hüsniye Özdemir İmam Hatip Ortaokulu’nda gerçekleştirilen karne dağıtım törenine İlçe Kaymakamı Lokman düzgün, Milli Eğitim müdürü Musa Yıldırım ile öğretmen ve öğrenciler katıldı. Programda başarılı öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtan Kaymakam Düzgün ve Müdür Yıldırım, öğrencilerle sohbet ederek tavsiyelerde bulundu. Öğrencilere başarılar dileyen Müdür Yıldırım, ilçede 9 bin 110 öğrenci ve öğretmenin tatile girdiğini kaydetti. İlçedeki 439 derslik bulunduğunu belirten Yıldırım, derslik başına 21 öğrenci, öğretmen başına ise 17 öğrenci düştüğünü kaydetti.