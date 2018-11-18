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Nurdağı'nda kaza: 2 yaralı

Kahramanmaraş’tan Nurdağı istikametine gelen otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'tan Nurdağı istikametine gelen otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.


Kaza D825-05 karayolunda meydana geldi. Kahramanmaraş'tan Gaziantep istikametine gelen Şahin K. idaresindeki 80 AAG 865 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Yaşanılan kazada Şahin K. ile yanında bulunan Ercan B. Ağır yaralandı. Yaralılar 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

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