Diğer
Kategoriler
28 Temmuz 2018 18:06

Nurdağı’nda korkutan yangını

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde küçük baş hayvan yetiştiren çiftlikte çıkan yangın korkuttu.

Nurdağı’nda korkutan yangını

28 Temmuz 2018 18:06


Gaziantep’in Nurdağı ilçe Kırsalı Belpınar Mahallesi Küçük baş hayvan çiftliğinde meydana gelen yangın korkuttu.


Henüz çıkış neden belli olmayan anız yangını kısa sürede küçük baş hayvan çiftliğine sıçradı. yaklaşık 10 İtfaiye aracı yangını söndürmek için mücadele etti. kontrol altına alınan yangında ölen yada yaralanan olmazken, yaklaşık 150 bin TL zarar meydana geldi.



Çiftlik sahibi Sülyman Aras ve mahalle muhtarı Abdullah Taşdemir, yangın dolayısıyla zararlarının çok olduğunu, bu konuda yetkililerden zararlarının karşılanmasını istedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER GAZİANTEP HABERLERİ
GAZİANTEP HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    36°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç