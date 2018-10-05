Nurdağı'nda marketlere sıkı takip

Gaziantep'in nurdağı ilçesinde hileli ve yüksek ürünlere karşı marketler denetlendi.

Nurdağı Belediyesi zabıtaları ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçedeki market işletmelerine yönelik genel bir denetim gerçekleşti. Denetimde genel hijyen ve etiketlerin yanı sıra gıda ürünlerinin son kullanma tarihi ve iş yeri ruhsatları da kontrol edildi

Kurallara uymayan ve eksikleri olan işletmeler ikaz edilerek, sonraki denetimlerde gerekli cezaların uygulanacağı belirtildi.

Ayrıca yetkililer, denetimlerin arttırılarak sürdürüleceğini ifade etti.