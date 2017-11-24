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24 Kasım 2017 18:22

Nurdağı’nda Öğretmenler Günü kutlandı.

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde düzenlenen törenle Öğretmenler Günü düzenlenen tören ile kutlandı.

Nurdağı’nda Öğretmenler Günü kutlandı.

24 Kasım 2017 18:22


Nurdağı Kaymakamlığı Hükümet Konağındaki Atatürk anıtı önünde gerçekleşen tören Nurdağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım tarafından ilk önce İlçe milli eğim müdürlüğü adına çelenk bırakılması ile başlandı. Ardından okunan İstiklal Marşı ile program devam etti.


Törene Nurdağı Belediye Başkan Vekili Hasan Aktaş, Nurdağı Yazı İşler Müdürü Yunus Bahar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Astan, daire müdürleri ve ilçe merkezindeki okullar katıldı.


Kutlama programı Nurdağı Kale Düğün salonunda gerçekleştirilen etkinlik ile devam etti.




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