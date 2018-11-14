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Nurdağı'nda orman yangını

Gaziantep’in Nurdağı ilçesi Aslanlıbeli mevkinde çıkan orman yangınında 1 hektar alanda dikili bulunan çam ağacı yanarak, kül oldu.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Aslanlıbeli mevkinde çıkan orman yangınında 1 hektar alanda dikili bulunan çam ağacı yanarak, kül oldu.


Orman yangın öğle saatlerinde, Nurdağı Osmaniye D 400 karayolu Aslanlıbeli mevkinde çıktı. Orman yangınında 1.hektar çam ağacı yanarak kül oldu.


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ve Orman itfaiyesi ekiplerinin müdahalesi sonucu alevler kontrol altın alındı.

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