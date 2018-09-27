Nurdağı'nda protokol halkın sorunlarını dinledi

İlçe Kaymakamı Lokman Düzgün, Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Şentürk, İlçe Jandarma Komutanı Ali Sevindi, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Yunus Bahar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım, ilçe kırsalındaki mahalleri ziyaret ederek, vatandaşların sorunlarını yerinde dinliyor. Mesihöyük,Gedikli, Çakmak ve Kırışkal mahallerini ziyaret eden protokol üyeleri, bu bölgelerde yapılan çalışmalar hakkında bilgi alıyor. Mahallelerin sorunlarını da dinleyen Kaymakam Düzgün ve beraberindekiler, sorunları anında çözüm getiriyor.

Mahalleli ise sorunları muhataplarına iletme fırsatı yakaladıklarını belirterek, ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.