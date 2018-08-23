Nurdağı’nda seyir halindeki otomobil yandı

Gaziantep’te otobanda seyir halinde bulunan bir otomobil tamamen yandı

Olay, Nurdağı-Gaziantep otoban yolunun 10.cu kilometresinde Kırsal Yukarı Olucak mevki Atatürk Viyadüğü yakınlarında meydana geldi. Seyir halinde bulunan E. T. idaresindeki 33 ET 263 plakalı otomobilin motor kısmında başlayan alevler, tamamen aracı sardı. Dumanları görünce aracı otobanın güvenlik şeridine park eden sürücü, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından yangın söndürülerek, otomobilde soğutma çalışmaları başlatıldı. Araç kullanılmaz hale gelirken yangın nedeniyle bir süre otoyolda ulaşım tek şeritten sağlandı