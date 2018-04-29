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29 Nisan 2018 13:47

Nurdağı’nda yol yapım çalışmaları son sürat devam ediyor.

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde Kırsal Hamidiye Mahallesinde tamamlanan alt yapı çalışmalarının ardından yol sorunu da çözülüyor.

Nurdağı’nda yol yapım çalışmaları son sürat devam ediyor.

29 Nisan 2018 13:47


Nurdağ Belediyesi ekipleri, Hamidiye Mahallesi Camii civarının ve yollarının tamamlanan alt yapı çalışmalarının ardından mahallenin yol sorununa el attı. Ekipler, mahalle Camii civarının ve yollarının kilit taşı döşeme işlerine başladı. Çalışmalar ile ilgili bilgi veren Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, ilçenin merkez ve kırsal mahallelerinde ekiplerin çalışma yürüttüğünü söyledi. Çalışmaların bir çok noktada hummalı bir şekilde devam ettiğini anlatan Yıldırır, "Bir taraftan mahallelerimizde alt yapı çalışmaları yürütüyoruz, diğer taraftan da alt yapısı tamamlanan mahallerde sıcak asfalt dökümü ve kilit parke taşı döşemesi yapıyoruz. Merkez ve kırsal ayırt etmeden yürüttüğümüz çalışmalar ile ilçemizde yaşayan tüm vatandaşlarımızı toz ve çamurdan kurtarıyoruz. Alt ve üst yapı çalışmalarını bu yıl 2018 yılı sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz.


İnşallah 2018 yılında Nurdağı ilçemiz adına ve bölge halkına yakışır bir ilçe olacak" dedi.


Yıldırır, son olarak Hamidiye Mahalle Muhtarı Süleyman Arslan ise, Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır ve ekibine hizmet nedeniyle teşekkür etti.




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