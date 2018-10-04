Nurdağı'nda zabıtalar pazarcı tezgahlarını denetledi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde zabıta ekipleri, kur farkını fırsat bilip fahiş fiyata ürün satanlara yönelik Perşembe günü kurulan pazarcı esnafını denetledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ölçü Ayar Memuru ve Nurdağı Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde pazar tezgahları tek tek denetlendi. Ekipler fiyat etiketlerinin yanı sıra esnafların aldıkları ürünlere ait faturalarını da inceleyerek, fırsatçıları belirlemeye çalıştı. Üründe ve miktarında hile olup olmadığını da kontrol eden ekipler, pazardaki ürünleri tartarak kontrol etti.

Kurallara uymayan pazarcı esnafı uyaran ekipler, denetimlerin her hafta sürdürüleceği belirtildi. Fiyatların yüksek olmasından yakınan vatandaşlar ise denetimlerden memnuniyetini dile getirdi.