İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nurdağı'nda zabıtalar pazarcı tezgahlarını denetledi

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde zabıta ekipleri, kur farkını fırsat bilip fahiş fiyata ürün satanlara yönelik Perşembe günü kurulan pazarcı esnafını denetledi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde zabıta ekipleri, kur farkını fırsat bilip fahiş fiyata ürün satanlara yönelik Perşembe günü kurulan pazarcı esnafını denetledi.


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ölçü Ayar Memuru ve Nurdağı Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde pazar tezgahları tek tek denetlendi. Ekipler fiyat etiketlerinin yanı sıra esnafların aldıkları ürünlere ait faturalarını da inceleyerek, fırsatçıları belirlemeye çalıştı. Üründe ve miktarında hile olup olmadığını da kontrol eden ekipler, pazardaki ürünleri tartarak kontrol etti.


Kurallara uymayan pazarcı esnafı uyaran ekipler, denetimlerin her hafta sürdürüleceği belirtildi. Fiyatların yüksek olmasından yakınan vatandaşlar ise denetimlerden memnuniyetini dile getirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.