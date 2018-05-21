Obezite ameliyatı için Almanya’dan Gaziantep’e geldi

Başarılı bir ameliyat geçiren 95 kiloluk Aşkın, fazla kilolarından kısa sürede kurtulmayı bekliyor.

Yıllarca kilo sorunu yaşayan ve yaptığı diyetlere rağmen zayıflayamayan 95 kilo ağırlığındaki Hikmet Aşkın, kilolarından kurtulmak için ününü duyduğu Özel Gaziantep Anka Hastanesi’nde ameliyat olmak üzere Gaziantep’e geldi. Hastaneye müracaat eden Aşkın’a, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Olcay Arıcı tarafından yapılan tetkik ve muayenelerin ardından gastric bypass ameliyatı yapılmasına karar verildi. Laparoskopik olarak yapılan başarılı operasyon sonrası hem sağlığına hem de ideal kiloya kavuşacağı için mutlu olduğunu dile getiren Aşkın, "Çocukluğumdan bu yana aşırı kiloluydum ve kilo vermek için çok uğraştım. Ancak 28 yıl boyunca yaptığım diyetler işe yaramadı. Kilolarım yüzünden büyük sıkıntı yaşıyordum, hareket etmekte ve nefes almakta güçlük çekiyordum. Bel ve boyun fıtığım nedeniyle spor da yapamıyordum. Çok araştırdım. Tüp mide ameliyatı ve gastric bypass olmak üzere iki yöntem karşıma çıktı. Ben uzun dönem sonuçları daha başarılı olduğunu öğrendiğim gastric bypass yöntemini tercih ettim. Bu yöntemi başarı ile uygulayan Op. Dr. Olcay Arıcı sayesinde fazla kilolarımdan kurtulacağım ve sağlığıma kavuşacağım için mutluyum. Kendisine çok teşekkür ederim" dedi.

Operasyonu gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Olcay Arıcı ise, hasta ve problemi hakkında bilgi vererek, "Hastamızın fazla kilo şikayeti ve kiloya bağlı sağlık sorunları vardı. Bize başvurduğunda 95 kiloydu. Uzun yıllar diyet yapmasına rağmen kilo veremeyen hastamıza gerekli tetkiklerin ardından gastric bypass, mide küçültme ameliyatı yapmaya karar verdik. Hastamız, operasyon sonrası istediği ideal kilosuna kavuşacak" dedi.

Obezitede kullanılan ameliyat yöntemleri ile ilgili uyarılarda da bulunan Arıcı, "Obezite hastaları için sleeve gastrektomi (tüp mide ameliyatı) ve gastric bypass olmak üzere iki yöntem kullanılmaktadır. Halk arasında tüp mide ameliyatı olarak bilinen sleeve gastrektomi operasyonunun kısa dönem sonuçlarına baktığımızda çok başarılı olduğunu görmekteyiz. Hasta, 6 aylık süreçte ideal kilosuna yakın kilolara ulaşıyor. Ancak bu ameliyatta hastanın yeniden kilo alma riski diğer operasyona göre daha yüksek. Cerrahi teknik olarak daha komplike olan gastric bypass ise hastanın uzun dönem sonuçları açısından daha etkili. Obezite hastaları için çok daha efektif ve kalıcı bir zayıflama ameliyatı olan bu yöntemle hastalara ömür boyu süren bir kür sağlanmaktadır. Operasyon sonrası görülen bulantı, kusma ve dumping sendromu gibi sıkıntılar, bu operasyonda daha az karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle obez hastalarda çoğunlukla tercih ettiğimiz yöntem gastric bypass operasyonudur. Gastric bypass ameliyatlarında midenin büyük bir bölümünün bypass edilerek küçük hacimli bir mide bölümü hazırlanarak ince bağırsaklara dikiliyor. Bu ameliyatta mide hacminin küçültülmesinin yanı sıra bağırsakların bir bölümünün devre dışı bırakılarak, tüketilen yiyeceklerin bir kısmının emilmeden atılması hedeflenir. Böylece hastaların hem daha az besinle doyması, hem de aldıkları gıdanın bir kısmının emilmesi sağlanır “diye konuştu.