Obezite cerrahisi ile fazla kilolarından kurtuldu

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi'nde uygulanan obezite cerrahisi ile hastalar fazla kiloları ile vedalaşarak sağlığına kavuşuyor.

Yıllarca kilo sorunu yaşayan ve yaptığı diyetlere rağmen zayıflayamayan 48 yaşındaki Nusret Yıldız, Özel Hatem Hastanesi Genel Cerrahi Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Emin Yılmaz'a başvurdu. Op. Dr. Yılmaz tarafından yapılan tetkik ve muayenelerin ardından 120 kilo olan Yıldız için “Sleeve Gastrektomi” (Tüp mide) ameliyatı yapılmasına karar verildi. Başarılı operasyon sonrası hem sağlığına hem de ideal kiloya kavuşacağı için mutlu olduğunu dile getiren Yıldız, “Çocukluğumdan bu yana aşırı kiloluydum ve kilo vermek için çok uğraştım. Fazla kilolarımdan ötürü fiziksel ve psikolojik olarak çok etkileniyordum. Giydiğim kıyafetler içerisinde kendimi iyi hissetmiyordum. Obezite cerrahisi hakkında araştırmalarda bulundum ve Op. Dr. Emin Yılmaz beyi tercih ettim. Ameliyatım başarılı bir şekilde geçti ve hemen ayağa kalkıp yürüyebiliyorum. Başarılı bir şekilde ameliyatımı gerçekleştiren Op. Dr. Yılmaz sayesinde fazla kilolarımdan kurtulacağım ve sağlığıma kavuşacağım için mutluyum. Başta Op. Dr. Emin Yılmaz olmak üzere, Özel Hatem Hastanesinin vermiş oldukları sağlık hizmetinden dolayı ve güler yüzlü hastane personellerinden ötürü teşekkürü borç bilirim” dedi.

Obezite hastalığının son dönemlerde çok yaygın olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Yılmaz ise tüp mide ameliyatlarının bir safra kesesi ameliyatı kadar risk teşkil ettiğini ve hastaların hastanede 2 gün gibi kısa süre kalması nedeniyle obezite ameliyatları içerisinde en çok tercih edilen ameliyat yöntemi olduğunu söyledi.