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25 Mayıs 2018 16:21

Ödül alan Hamam müzesine ilgi artıyor

Tarihi Kentler Birliği Yaşam Kültür Müzesi ödülünü almaya hak kazanan Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı Hamam Müzesine ilgi artıyor.

Ödül alan Hamam müzesine ilgi artıyor

25 Mayıs 2018 16:21


Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yönetiminde her geçen yıl, hedef büyüten Müzeler Kenti, Gaziantep’te hamam müzesi Tarihi Kentler Birliği Yaşam Kültür Müzesi ödülünü aldı. Hamamlarıyla meşhur olan Gaziantep’te hamam müzesine ilgi her geçen gün artıyor. Hamam Müzesi, çeşitli kuruluşların ödülüne layık görüldü. Tarihi Antep Kalesi’nin yanı başında yer alan Hamam Müzesi, “Tarihi Kentler Birliği Yaşam Kültür Müzesi” ödülünü aldı. Ödülü alan müze yoğun ilgi görüyor.


Antep’in hamamları şarkısı ile karşılanan ziyaretçiler ise hamam müzesinin ödül aldığını duyduklarını, merak edip gezdiklerini ve çok beğendiklerini söyledi.




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