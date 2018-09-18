Beydağı, öfke kontrolü konusunda bilgi verdi.

Özel Hatem Hastanesinde görevli Psikolog Elif Beydağı, sık sık karşılaşılan ve duygusal bir tepki olan öfke ile ilgili bilgi vererek, uyarılarda bulundu. Öfkenin diğer duygular gibi son derece doğal, evrensel ve sağlıklı ifade edildiğinde yapıcı ve kişiler arası iletişimi düzenleyici bir duygu olduğunu belirten Psikolog Elif Beydağı, "Öfke tepkileri öğrenilmiştir ve kültürden etkilenir. Bireysel özelliklerle doğrudan ilişkilidir. Fiziksel, bilişsel, duygusal, davranışsal boyutları vardır. Öfke normal ve sağlıklı bir duygudur ancak önemli olan öfkenin nasıl ifade edildiğidir. Öfke, duygusal bir tepkidir ve uyarıcı bir işarettir. Öfkenin hem olumlu hem olumsuz sonuçları vardır. Öfke, kontrol edilebildiği sürece sağlıklıdır ve işe yarar. Kontrol edilemediğinde yıkıcı, saldırgan, tahrip edici tepkilere dönüşme potansiyeli taşır" dedi.

Öfke ne değildir

Psikolog Elif Beydağı, öfkenin bir problem çözme aracı olmadığını vurgulayarak, "Öfke, bir kendini ifade etme biçimi, başkalarını suçlama biçimi, bir intikam alma yolu değildir, şiddet göstermek veya suç işlemek için bir mazeret ve kontrol etme yolu değildir. Öfke, haklı olma yolu değildir fakat öfkenin birçok nedeni vardır" şeklinde konuştu.

Nelere öfkeleniriz

İnsanları öfkelendiren durumlar hakkında da bilgi veren Psikolog Beydağı, "Değiştiremeyeceğimiz durumlarla karşılaştığımızda, gerçekleştirilmek istenen bir amacımız engellendiğinde, bir durumun kontrolünü kaybettiğimizde, bir tartışmayı kaybettiğimizde, davranışlarımız ya da söylediklerimiz onaylanmadığında, çevreyi kontrol altında tutmak istediğimizde, beklentimiz boşa çıktığında, durumun makul ve adil olmadığını düşündüğümüzde, çok önemli bir iş üzerinde çalışırken bölündüğümüzde, istemediğiniz halde öğüt aldığımızda öfkeleniriz" ifadelerini kullandı.

Öfkenin avantajları

Öfkenin dezavantajları olduğu gibi avantajlarının da bulunduğunu anlatan Psikolog Beydağı, "Enerji verir. Güç ve kontrol duygusu sağlar. Can sıkıcı bir durumdan kurtulmayı sağlar. Değişim için motive olmayı sağlar. Kişiyi korur. Haklı olduğumuz duygusunu besler" ifadelerine yer verdi.

Öfkenin dezavantajları

Psikolog Beydağı öfkenin dezavantajları konusunda ise "Kontrolü kaybettiğimiz hissi, diğerlerinin kötü bakış açısı, enerjimizi tüketir, öfkenin daha da büyümesine neden olur, gerçek duyguları maskeler, performansı etkiler, problemin çözülmesini engeller, doğru karar vermeyi etkiler, sosyal ilişkilerde olumsuz tanınmaya neden olur, yakın ilişki kurmayı engeller, diğerleriyle sık sık çatışma yaşama, eşyalara zarar verme ve sağlık sorunlarına neden olur" dedi.

Öfke kontrolü için yapılması gerekenler

Psikolog Beydağı, öfke kontrolü ile yapılması gerekenleri şöyle anlattı:

"Dinlemek, yorumlamak yerine tanımlamak, sorunu tanımlamak, sorun ile ilgili bilgi toplamak, kendine sorular sormak, alternatifler bulmak, eyleme geçmek ve değerlendirmek, aynı olaya farklı açılardan bakabilmek, beklentileri düşürmek, şimdiye odaklanmak, kabullenmek, ben dilini kullanmak, hayır diyebilmek, yüksek benlik saygısı, anlaşmaya varmak, çatışmadan kaçınmak, empati yapmak ve özür dilemek"