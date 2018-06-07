Öğrenci ve ailelerine karne uyarıları

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi Uzmanları Gökçe Bekar, Gökçen Bindal ve Fatma Harbiye Hekim karne sevincinin kabusa dönüşmemesi için ailelerin çocuklarının aldığı iyi karneye az ödül, kötü karneye çok teselli vermesi gerektiğini vurguladı. Türkiye genelinde 19 milyon öğrencinin karne alacağı 2017-2018 eğitim öğretim yılının son gününde Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi Uzmanları uyarılarda bulunarak özellikle karnesinde zayıf olan öğrencilere karşı dikkatli olunması ve olumlu yaklaşılması gerektiğini belirttiler. Başarılı karne sahibi öğrencilerle ilgili olarak da ödüllerin abartılmaması gerektiğini ifade eden Gökçe Bekar, Gökçen Bindal ve Fatma Harbiye Hekim yaptıkları ortak açıklamada, “2017-2018 eğitim öğretim yılını yarın vereceğimiz karnelerle tamamlıyoruz ve öğrencilerimiz yaklaşık üç ay sürecek uzun bir tatile giriyor. Öncelikle yarın öğrencilere karşı ailelerinin çok dikkatli olması gereken bir gün. Yıl içerisinde ki performansı değerlendiren karnelerde öğrencilerin başarılı olması veya başarısız olması dikkate alınarak onlara karşı sergileyeceğimiz tutumumuza büyük özen göstermemiz gerekiyor. Ne olursa olsun çocuklara karşı dikkatli ve olumlu yaklaşmak özellikle kırık not getiren öğrencilere yapıcı ve teselli edici tavırlar sergilemek zorundayız. Karneyi sorgulamak yerine sorunu sorgulamak ve sorunlara ortak çözümler üretmek daha yararlı olacaktır. Öğrenciyi suçlayıcı ve kişiliğine yönelik ağır eleştirilerden kaçınmalı, teselli eden ve yol gösteren tavırlarla davranmalıyız. Diğer taraftan başarılı karnelerde de elbette ödülleri abartmamalı, öğrenciyi ödüle boğmamalıyız. Her iki durum da çocuk gelişimi üzerinde olumsuz etkilere neden olacaktır” dediler.

“Uzun tatil kazanımlara dönüştürülmeli”

Bekar, Bindal ve Hekim yaz tatilinin üç ay gibi uzun bir süreç olduğunu ifade ederek bunun öğrenci için kazanıma dönüştürülmesi gerektiğini ve tatil planlamasının iyi yapılmasının önemini vurguladılar. GKV’li uzmanlar yaptıkları değerlendirmede, “Tatil iyi bir çalışma döneminin ön hazırlığı ve verimli olmayı arttıran önemli bir motivasyon kaynağıdır. Tatilin iyi planlanması, çalışma döneminin verimliliğini arttırdığı gibi, çocuklarınızın zaman yönetimini de öğrenmesi için iyi bir fırsattır.Tatil başladığında çocuğunuzla, biten eğitim öğretim sürecini değerlendirmek üzere zaman ayırın. Bu değerlendirmede, harcadığı çabanın ne ölçüde yeterli olduğundan, sorumluluklarını yerine getirip getirmediğinden ve bunların nedenlerinden söz etmenin yanında, çocuğunuzla geleceğe yönelik yeni hedefler belirlemeniz de önemlidir. Tatil, çocuk için boş geçirilen bir süre değil, yeni şeyler öğrenmek için iyi bir fırsat olmalıdır. Çocuğunuzla birlikte yapacağınız bir tatil programı ihtiyaç hissettiği derslere yeniden bakmayı, kitap okumayı, oyun, eğlence ve gezi gibi etkinlikleri içermelidir. Spor, sanat ve diğer alanlarda, kendi seçeceği bir konuda hobisinin olması sağlanmalıdır. Bu sayede çocuk, eğlenerek kendi yetenek ve becerilerini geliştirecektir. Ayrıca tatil dönemlerinde yetişkinlerin, çocuklarına daha çok zaman ayırmaları gerektiği de unutulmamalıdır” ifadelerini kullandı.