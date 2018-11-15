Öğrenci ve öğretmenler kan bağışı için yarıştı

Türk Kızılay'ının kuruluşunun 150.yıl anısına Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen kan bağış kampanyasında öğretmenler kan vermek için adeta bir biriyle yarıştı. Öğrencilere görevliler tarafından kan vermenin önemi anlatılırken Türk Kızılay'ı da tanıtıldı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çekerken Türk Kızılay'ının kuruluşunun 150. yılını da unutulmadı. Kan bağış kampanyasıyla Türk Kızılay'ına destek veren Gaziantep Kolej Vakfı öğretmen ve idarecileri adeta bir biriyle yarıştı. Velilerin de büyük destek verdiği kan bağış kampanyasında görevliler öğrencilere kan vermenin insan sağlığı ve kana ihtiyaç duyanlar için önemini anlatarak Kızılay'ın çalışmaları hakkında çeşitli bilgiler verdi. GKV eğitim kampüsünde kurulan kan bağış noktasına sabahın erken saatlerine gelen bağışçılar sağlık kontrollerinin ardından kan bağışında bulundular. Önümüzdeki süreçte de kan bağış kampanyalarının destekleneceği ifade edildi