Öğrenci ve velilere antibiyotik uyarısı

Dr. Vuslat Keçik Boşnak Antibiyotik Farkındalık Haftası sebebiyle öğrenci ve velileri uyardı.

Dr. Vuslat Keçik Boşnak, 13-19 Kasım Antibiyotik Farkındalık Haftası sebebiyle Gaziantep Uğur Okulları öğrenci ve velilerine Antibiyotiğin zararlarını anlattı. Lise öğrencileri ‘'Akılcı İlaç Kullanımı'' hakkında kısa film gösteriminin ardından Doç. Dr. Vuslat Keçik Boşnak'a Antibiyotik hakkında merak edilenleri sordular. Velilerin ve öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen seminer Uğur Okulları Lise Müdürü Ülkü Ulutaş'ta katıldı. Dr. Vuslat Keçik Boşnak, "Türkiye, OECD ülkeleri arasında kişi başına antibiyotik tüketiminin en fazla olduğu ülke. On reçetenin en az üçünde antibiyotik olduğu biliniyor. Bu yoğun tüketimin sonucu olarak da direnç oranları diğer ülkelere kıyasla oldukça yüksek. Üstelik direnç sadece hastanelerde değil toplumda gelişen basit enfeksiyonlarda da tedavi güçlüğüne neden oluyor. Antibiyotik kullanımı akılcı şekilde yapılmazsa ülkemizi ve insanlığı kötü günler bekliyor. Türkiye'de artık antibiyotikler reçetesiz verilmiyor. Bu gereksiz antibiyotik kullanımını azaltmak çok önemli ve gerekli" diye konuştu.