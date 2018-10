Öğrenciler biriktirdikleri harçlıkları mama alınması için hayvan severlere teslim etti

Sosyal sorumluluk projeleriyle öğrencilerinin geleceğe hazırlanmasında önemli çalışmalara imza atan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinlikleriyle de dikkat çekti. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Gaziantep Kolej Vakfı İlkokulu tarafından düzenlenen "Can Dostlarımız" resim sergisinde öğrencilerin evcil hayvanları ile beraber çektikleri fotoğraflar ve yaşam sloganları damga vurdu. Öğrenciler düzenlenen film izleme etkinliğinde ‘'Arkadaşım Max'' filmi ile çevremizdeki can dostlarımızın fedakarlığı ve dostluğunu yaşadılar. Beraber yaşadığımız dünyanın tüm canlılar ile anlamlı olduğunu ve her canlının dünyada yaşama hakkı bulunduğunu daha iyi kavradılar. Gaziantep Kolej Vakfı İlkokulu öğrencilerinin harçlıklarını biriktiripaldıkları Evcil hayvan mamalarını teslim ettikleri CAHİDE derneğinde hayvan dostlarıyla keyifli vakit geçirdi. CAHİDE derneğinde tedavi gören hayvanlarla biraraya gelen öğrenciler, onları daha yakından tanıma fırsatı buldu. Çocuklara üzerinde hayvan figürleri bulunan balonlar armağan edilirken, dernek yetkilileri tarafından sokak hayvanlarına ve doğada bizimle birlikte yaşayan diğer canlılara nasıl davranmaları gerektiği anlatıldı.

"Dünyayı paylaştığımız canlıları sevmek ve korumak zorundayız"

Gaziantep Kolej Vakfı İlkokulu'nda düzenlenen programda konuşan Okul Müdürü Mustafa Şenel "4 Ekim Hayvanları Koruma Günü,çevremizdeki canlılara dikkat çekmek adına ve yıl boyu yapılan çalışmalara örnek olması açısındanöğrencilerimizin farkındalık düzeyini artıran bir çalışma olmuştur. Bizler öğrencilerimizin çevresindeki canlıları seven ve koruyan bir anlayış geliştirmek istiyoruz" diye konuştu.

Çalışmaya destek veren öğrencilere de teşekkür eden Şenel, "Öğrencilerimizin canlılara saygı duygusunu geliştirmek için bir fırsat olan bu çalışmada emeği geçen müdür yardımcımız Uğur Özeren, görsel sanatlar öğretmenlerimiz Serpil Ertem ve Şeyma Aslantaş'a teşekkür ediyorum. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları canlılara saygı ve sevgiyi öğrencilerine bir değer olarak kazandırmayı her zaman amaç edinmiş bir kurumdur. Öğrencilerimizin bu değerlerle yetişmesi için bu türden etkinliklerin önemli bir vesile olduğunu düşünüyorum" diye konuş.