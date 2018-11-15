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Öğrenciler diyabete karşı uyarıldı, önlemler anlatıldı

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen söyleşide Kalp Damar Hastalıkları Uzmanı Kardiyolog Uzman Doktor Mehmet Boyunsuz diyabet, sağlıklı beslenme ve diyabete karşı alınması gereken önlemler hakkında öğrencileri bilgilendirdi.


İnsan yaşamını tehdit eden hastalıkların başında gelen diyabete karşı önlem alınması ve hastaların tedavi yollarıyla ilgili bilgilerin verildiği söyleşide Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri Kalp Damar Hastalıkları Uzmanı Kardiyolog Uzman Doktor Mehmet Boyunsuz tarafından bilgilendirildi.


İlkokul öğrencilerinin katıldığı söyleşide öğrencilere sağlıklı yaşam, doğru beslenme, diyabetli bireylerin yaşam kalitesinin arttırılması, egzersiz, tıbbi tedavi ve eğitim konularında bilgiler verildi. Boyunsuz öğrencilerin konuyla ilgili sorularını da yanıtlayarak diyabete karşı dikkatli olmaları yönünde tavsiyelerde bulundu.


Söyleşinin sonunda öğrencileri bilgilendiren Boyunsuz'a teşekkür eden GKV Özel İlkokulu Müdürü Mustafa Şenel günün anısına teşekkür plaketi ve çiçek verdi.

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