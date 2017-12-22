Açılışı gerçekleştirilen “Zamanın esir olduğu şehir Gaziantep” konulu sergi kentin yakın tarihini gözler önüne sererken Saklı Konak Bakır Eserler Müzesinden getirilen etnografik kültürün en önemli ögeleri olan bakır ve el sanatlarını da öğrenciler ve konuklar tarafından büyük ilgi görüyor. Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96.yıl etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen fotoğraf sergide Gaziantep’in etnoğrafik özelliklerini yansıtan bakır eşyaların yanı sıra dokuma kilim ve benzeri objeler dikkat çekiyor. Öğrencilerin ve öğretmenlerin büyük ilgi gösterdiği serginin açılışını GKV Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı Can Hoşcan yaparken sergide yer alan fotoğraflar ve el sanatları ürünler büyük ilgi gördü. Gelenekten geleceğe Gaziantep kültürünün yaşatılması için kurum olarak üzerlerine düşenleri yerine getirmeye çalıştıklarını ifade eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdür Yardımcısı Can Hoşcan, “Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96.yıl dönümünde bir çok etkinlik ile gerçekleştirdik. Ve öğrencilere yakın tarihle ilgili yaşanan olayların gerek belgesellerle gerekse drama ve oratoryolarla gösterdik. Yöresel ürünler kentin tanıtımında önemli bir rol oynuyor. Sergide bir asır öncesine ait Gaziantep fotoğraflarının yanı sıra kentin etnoğrafik kültürünü gözler önüne seren el sanatları eserleri de yer alıyor. Saklı Konak Bakır Eserler Müzesi yetkililerine öğrencilerimize sağladıkları bu imkanlardan dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bir hafta boyunca sergilenecek eserler birçok insanın yaşamlarında önemli yer tutan el sanatları ürünler karşısında anıları canlandı.