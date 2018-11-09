Cemil Alevli Koleji öğrencileri Lösemili Çocuklar Haftasında nedeniyle düzenledikleri etkinlikte, öğrenciler maske takarak, "lösemi bulaşıcı değil, iyilik bulaşıcıdır” mesajı verdi.

GKV Özel Cemil Alevli Koleji (IBDP) öğrencileri 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'na dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Gaziantep Kolej Vakfı eğitim kampüsünde bir kampanya başlattı. GKV Özel Liselerinde sınıflarda yaptıkları sunumlarla lösemiye dair bilgileri arkadaşlarıyla paylaşan öğrenciler maskelerle katıldıkları bilgilendirme seminerinde löseminin bulaşıcı bir hastalık olmadığına sadece lösemili çocukların etraflarındaki insanlardan ve havadan mikrop almamak amacıyla maske kullandıklarını ifade etti. Lösemili çocuklara yardım etmek için önümüzdeki süreçte çeşitli etkinlikler de düzenleyeceklerini vurgulayan öğrenciler hastaların yüksek morale ihtiyacı olduğunun da altını çizdiler. Etkinlik sırasında salonda bulunan diğer öğrenci ve idareciler de lösemili hastaların mikroplardan korunmak için taktığı maskeleri takması dikkat çekti.