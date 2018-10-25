Öğrenciler ve yetişkinler mezuniyet sevinci yaşadı

Öğrencilere ve yetişkin kadınlara yönelik düzenlenen bilgisayar kursu tamamlandı ve başarılı olan kursiyerler için sertifika töreni yapıldı.

Çağın en önemli gereklilikleri arasında gösterilen doğru bilgisayar kullanımı konusunda öğrencilere ve yetişkin kadınlara yönelik bilgisayar kursu açan Şehitkamil Belediyesi, donanımlı bireyler yetiştirmeyi sürdürüyor. Şehitkamil Belediyesi ve Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle Pirsultan İnternet Evinde ve Seyrantepe Aile Merkezinde açılan bilgisayar kursuna yoğun katılım oldu. Bilgisayar kullanım kursu kapsamında kursiyerlere ilk olarak ‘temel bilgisayar' eğitimi verildi. Kursta, 5.6.7. ve 8. sınıf öğrencileri ile 13 yaş üstü yetişkin bayanlara, World, Excel, PowerPoint, bilgisayar işletmenliği, doğru internet kullanımı, bilgi güvenliği gibi konularda eğitimler verildi. Toplam 163 saatlik eğitimin ardından sınav yapıldı ve başarılı olan 75 kursiyer sertifika almaya hak kazandı. Başarılı kursiyerler için Şehitkamil Belediyesi Pirsultan İnternet Evinde sertifika töreni düzenlendi. Sertifikalarına kavuşan öğrenciler ve yetişkin kadınlar, büyük mutluluk yaşadıklarını ifade etti. Kursiyerler, kendilerine imkan sağlayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür etti. Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı M. Hayri Özkeçeci ile Pirsultan Mahalle Muhtarı İsmail Öysüz de kursiyerleri yalnız bırakmayarak sertifika heyecanlarına ortak oldular.

“Çocuklarımla birlikte sertifika heyecanı yaşıyoruz”

Açılan bilgisayar kursunda öğrendikleriyle özgüven kazandığını ifade eden Aslı Parlak, “Pirsultan İnternet Evinde açılan bilgisayar kursuna çocuklarıma derslerinde yardımcı olmak için geldim. Bilgisayar kullanımını bilmiyordum. Burada bilgisayar kullanımını öğrendim. Çocuklarım da bu kurslara katıldı. Bugün sertifika törenimiz var. Çocuklarımla birlikte sertifika heyecanı yaşıyoruz. Bu imkanları sağlayan Şehitkamil Belediyemize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Üniversite öğrencisi Merve Çetinkaya ise öğrendiği bilgilerin okul hayatına büyük fayda sağladığını dile getirdi.

Ayşe Ülkü Yıldız ise, “Kursta 3 aylık bir süreç geçirdik. Bu süre zarfında çok eğlenceli vakitler geçirdik, güzel şekilde derslerimizi işledik. Üniversite okuyan bir öğrenciyim. Buraya üniversite hayatımda daha başarılı olmak için geldim. Üniversiteden mezun olduğumda iyi iş bulabilmek için kendimi geliştirmem lazım. Öğrenmem gereken bilgisayar programlarını öğrendim. Eğitim dolu bir süreç geçirdim. İyi dostluklar edindim. Bugün heyecanlı ve mutluyuz. Çünkü sınavdan başarılı bir sonuç aldık” diye konuştu.