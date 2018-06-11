Öğrenciler, yılın stresini şenlikte attılar

Sahne gösterilerini izledikten sonra uzun süre dans eden öğrenciler, büyük mutluluk yaşadı.

Şehitkamil Belediyesi, 2017-2018 eğitim-öğretim yılını tamamlayarak uzun bir yaz tatiline başlayan öğrencileri şenlikte buluşturdu. Şehitkamil Belediyesi, Gazikent Mahallesindeki öğrencilerin karne sevinçlerine ortak oldu. Öğrencilerin tatile keyifle başlamasını amaçlayan Şehitkamil Belediyesi, öğrenciler için birbirinden farklı ve keyifli etkinlikler gerçekleştirildi. Şenliklere katılan öğrenciler, kendileri için düzenlenen etkinlikler dolayısıyla Şehitkamil Belediyesine teşekkür etti. Ramazan Ayı süresince her gün farklı bir mahallede düzenlenen etkinliklere yoğun katılım oluyor. Özellikle çocuk ve gençlerin ilgi gösterdiği etkinliklerde: animasyon gösterileri, gölge oyunu, illüzyon gösterisi, ödüllü yarışmalar, balon şov ve geleneksel orta oyunu gösterileri sahneleniyor. Sahneye çağrılan çocuklar arasında düzenlenen yarışmalarda kıyasıya mücadeleler yaşanıyor. Yapılan yarışmalarla keyifli dakikalar geçiren çocuklara oyun sonunda çeşitli hediyeler verilirken etkinliğe katılan çocuklara geleneksel ikramlar da yapılıyor.