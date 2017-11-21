Öğrencilere diyabet söyleşisi

Sağlıklı beslenmenin önemi ve şişmanlık konularında birçok uyarının yapıldığı söyleşide öğrenciler konuşmacılara merak ettikleri konularda sorularını yönelterek sağlıklı beslenmeyle ilgili önemli bilgiler elde etti.

Akademik çalışmalarına paralel olarak öğrencilerin birçok alanda bilgilendirilmelerini sağlamak için düzenlenen söyleşiler zinciriyle dikkat çeken Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları bu kez de çocuklarda sağlıklı beslenme konusunu gündemine aldı. Gaziantep Diyabet Yaşam Derneği Şube Başkanı Hülya Oktav, Diyabet Akran Eğitimcisi Tuğba Koçak Elibal, Gaziantep Üniversitesi Endekronoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersin Akarsu’u ağırlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları “Çocukluk Çağında Diyabet” konulu söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşide “Diyabet nedir, kaç tip diyabet vardır, diyabetin önüne geçmek için okullarda nasıl önlemler alınabilir?” konularında öğrencilere bilgiler veren konuşmacılar ergenlik dönemindeki öğrencilerin gelişimleri için nasıl beslenmeleri gerektiği, yararlı besinlerin neler olduğu ve diyabetten korunmak için alınabilecek önlemleri anlattılar. Söyleşiyle katılan konuşmacılar daha sağlıklı yaşam sürdürmenin püf noktalarını öğrencilere soru cevap şekliyle anlatarak çocuklara sağlıklı beslenmeyi alışkanlık haline getirmeleri yönünde uyarılarda bulundular. Söyleşinin sonunda GKV Özel Ortaokulu Müdürü Nadir Gürsel konuşmacılara günün anısına birer teşekkür plaketi takdim ederek öğrencilere verdikleri hayati bilgilerden dolayı teşekkür etti. Benzeri konularda söyleşi, panel ve konferansların önümüzdeki günlerde de devam edeceği ifade edildi.