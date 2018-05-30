Öğrencilere kariyer tavsiyeleri

Başkan Fadıloğlu, hayat tecrübelerinden örnekler vererek, öğrencilere gelecekteki kariyerleriyle ilgili çeşitli tavsiyeler verdi. Fadıloğlu, özel hayatı ve çalışma hayatıyla ilgili öğrencilerden gelen soruları samimiyetle cevapladı. İlçe genelinde eğitim gören öğrencilerle her fırsatta bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, son olarak İstanbul Gaziantepliler Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen “Kariyer Günleri” programında öğrencilerle buluştu. Programa, Başkan Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, İstanbul Gaziantepliler Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Arslan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

"Farklı olacaksın ve hazır olacaksın”

Programa konuşmacı olarak katılan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, ilk olarak hayat tecrübelerini öğrenciler ile paylaştı. Öğrencilere kendi hayatından kesitler anlatarak öğüt veren Başkan Fadıloğlu, “Bugün burada sizlerle beraber olmak beni memnun etti. Böyle bir etkinliğin düzenlenmesinden dolayı çok mutluyum. Yoğun bir tempoyla çalışıyorsunuz. Bizler, akademik başarı için çalışırken, sosyal yönümüzü geliştirmezsek, insana dokunmazsak, yapmış olduğumuz iş havada kalacaktır. Akademik eğitimin insan hayatını nasıl kolaylaştırdığını, insanın yaşam kalitesini nasıl arttırdığını araştırarak bu yönde gayret gösterilmesi gerekiyor. Başarının sırrı, yaptığın işi seveceksin, diğerlerinden farklı olacaksın ve her zaman hazır olacaksın. Kendi çocuklarımda da dikkat ettiğim karnenin eğitim başarısından çok, sosyal başarısına önem verdim. Burada annelerimiz, babalarımız, bizleri yetiştirmek için yemiyorlar, içmiyorlar bizim için fedakarlık yapıyorlar. Ama bizler belli bir yaşa geldiğimiz zaman ondan sonra hayat bizim hayatımız diyoruz ve onlar ne karışır diyoruz. Arkadaşlar döngüyü tamamlamadığımız takdirde, başarılı olmamız mümkün değil. Sadece akademik başarıyla bir yere ulaşmak mümkün değildir, sosyal başarıya da önem vermeniz gerekiyor. En başarılı inşaat mühendisi, en başarılı doktor olabilirsiniz ama iyi insan olabilmek adına neler yapabiliriz buna dikkat etmemiz gerekiyor. Akademik başarımızın yanında sosyal hayatın içerisinde başarılı olma zorunluluğumuz var. Huzurlu bir yaşam elde edebilmek adına mutlak suretle iş hayatında başarılı olduğunuz kadar, yaşantınızın üçte birini işe ayırdığınız gibi üçte birini aile hayatınıza, diğer üçte birini de sosyal hayatınıza ayırma zorunluluğunuz var" diye konuştu.

Programın ardından İstanbul Gaziantepliler Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Arslan, tarafından Başkan Rıdvan Fadıloğlu’na çiçek takdiminde bulunuldu, sonrasında ise Başkan Fadıloğlu, öğretmenler ve öğrenciler ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.