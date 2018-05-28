Öğrencilere önce MÖP tesis gezisi, sonra sinema keyfi

Geri dönüşüm konusunda bilinçlenen öğrenciler, arkadaşlarıyla birlikte keyifli bir gün yaşadılar.

Şehitkamil Belediyesi ile Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen etkinlik kapsamında Büyükşehir Yasası sonrası köy statüsünden mahalle statülüsüne dönüştürülen alanlarda eğitim hayatlarını devam ettiren öğrenciler, hem öğretici hem de eğlendirici programda bir araya geldiler. Kırsal alanlarda bulunan okullarında eğitim gören bin 452 öğrenciye önce Geri Dönüşüm Tesisi olan MÖP Tesisi tanıtıldı, ardından sinema salonunda film izleme keyfi yaşatıldı.

"Çocuklar Bu Geziden Çok Zevk Aldılar"

Projeye ilişkin değerlendirmede bulunan Işıklı İlkokulu Rehber Öğretmeni Özhan Aytaç, 36 farklı okuldan bin 452 öğrenci ve 100’ü aşkın öğretmenin katıldığı etkinliğin önemine işaret etti. Öğrencilerin geri dönüşüm konusunda bilgilendiğini anlatan Rehber Öğretmeni Aytaç, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza çevre koruma bilinci kazandırmak, doğa ve hayvan sevgisi aşılamak, öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılımını arttırmak, bedensel ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla böyle bir projede yer aldık. Çocuklar da bu geziden çok zevk aldılar. Buradan da sinemaya götüreceğiz öğrencileri bunun için de çok heyecanlı oldukları gözlerinden okunuyor. Bu projenin hayata kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Daha Duyarlı Olacağımızı Düşünüyorum

Etkinliğe katılan öğrencilerden Zehra Özbağ ise böyle bir tesisi görme imkanına sahip olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, “Bugün geri dönüşüm atıklarının nasıl yeniden hayata kazandırıldığını gördük. Bu tesisi gördükten sonra daha duyarlı olacağımızı düşünüyorum. Bize bu fırsatı veren herkese teşekkür ederim. Arkadaşlarımla çok güzel bir gün yaşadım” diye konuştu.